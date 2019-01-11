В центре Ярославля рецидивист ограбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-11T10:47:03+03:00

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В Кировском районе Ярославля произошло дерзкое ограбление. Правда, таковым его можно назвать с натяжкой - отбирать у женщин и детей преступники (хотя бы в книгах и кино) гнушаются. Видимо, наш «герой» позабыл о благородстве и отнял у 77-летней женщины дамскую сумочку. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что лишилась не только аксессуара, но и личных вещей и более полутора тысяч рублей, которые были внутри.

Полицейские нашли злодея по горячим следам. 31-летний местный житель и раньше привлекался к уголовной ответственности. Теперь на него завели новое уголовное дело по статье «Грабеж». Кроме того, устанавливаются и другие возможные жертвы преступника.