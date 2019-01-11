2019-01-11T10:35:50+03:00
Происшествия

ГАИ разыскивает свидетелей аварии в Некоузском районе Ярославской области

Водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии
Екатерина РЯБЦЕВА
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4 января в Некоузском районе на 176 километре дороги «Углич-Некоуз-Брейтово» неизвестный водитель сбил 20-летнего молодого человека. Марку машины запомнить не удалось. Пешеход с полученными травмами отправился в больницу, а водитель уехал с места аварии. ДТП произошло около 17.30.

Госавтоинспекция Незоузского района разыскивает скрывшегося виновника и ищет свидетелей аварии.

Если вы что-нибудь видели или знаете, звоните по телефонам 8(48547) 2-12-76; 2-17- 78 или 8(4852) 30-10-10.

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