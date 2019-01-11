В Ярославле полиция задержала мужчину с партией героина

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-11T10:25:39+03:00

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В Дзержинском районе города полиция провела обыск и нашла у 36-летнего ярославца сверток с непонятным порошком. Находку отправили на экспертизу и выяснили, что найденное вещество – героин. Масса наркотика составила более 3 грамм.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

Напоминаем, что недавно полиция поймала жителя Рыбинска, выращивающего коноплю для собственного потребления.