В Ярославле полиция задержала мужчину с партией героина
Возбуждено уголовное дело
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В Дзержинском районе города полиция провела обыск и нашла у 36-летнего ярославца сверток с непонятным порошком. Находку отправили на экспертизу и выяснили, что найденное вещество – героин. Масса наркотика составила более 3 грамм.
Было возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств».
Напоминаем, что недавно полиция поймала жителя Рыбинска, выращивающего коноплю для собственного потребления.