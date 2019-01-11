СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-11T09:36:56+03:00

Смертельная авария в Ростовском районе чуть не стала летальной вдвойне Фото: УМВД по Ярославской области

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У смертельной аварии в Ростовском районе появилось продолжение. После столкновения "Лады" и "Тойоты", в котором погибла водитель отечественной машины, здесь же произошла еще одна авария. Водитель "КАМаза", проезжавшего мимо, вышел, чтобы помочь женщине, которая к тому моменту уже получила смертельные травмы

- Около 17.15 произошло другое ДТП – столкновение автомобиля «УАЗ», под управлением мужчины 1964 г.р., буксируемого другим автомобилем «УАЗ», с автомашиной «Лада Калина» и наезд на находившегося на проезжей части водителя грузовика, - рассказали в ярославской полиции.

Водитель "КАМаза", 35-летний вологжанин, выжил, но неслабо пострадал в аварии.

Напомним, смертельная авария в Ростовском районе произошла 10 января на трассе "Москва-Холмогоры". Практически в то же время в Ярославле погиб водитель другой машины.