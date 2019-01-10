«Локомотив» был «убит» во втором периоде

10 Янв. 2019 2019-01-10T22:23:23+03:00

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Так уж складывается нехорошая для ярославских болельщиков традиция, что их любимцы уже почти три года никак не могут дома обыграть СКА. Даже в Питере удается «Локомотиву» иногда да выиграть, а вот на своем льду… Вот в очередной раз эта традиция осталась себе верна, хотя первый период команда Дмитрия Квартальнова провела настолько уверенно, что появилась надежда на слом дурной привычки. Оптимизма болельщикам прибавляло и появление на льду «Арены-2000» вернувшихся из Канады с молодежного чемпионата мира бронзовых призеров турнира. Их чествовали перед игрой, однако в игре участвовали только двое – Кирилл Слепец и Григорий Денисенко. Третий наш «бронзовый» - Николай Коваленко – появился на льду без амуниции, чтобы только принять поздравления. Надо отметить, что «возвращенцы» неплохо влились в родную команду. Особенно настырно действовал Слепец, за первые 20 минут не раз проверявший прочность вратаря гостей. Да и остальные звенья ярославцев были и активнее, и поопаснее армейских. Но вот забить шайбу в ворота Шестеркина так и не удалось до перерыва.

По второму периоду заранее были опасения, так как здесь сказывается фактор «дальней скамейки». Многие команды и многие тренеры стараются этот фактор использовать, в чем у питерцев неплохо наработано. Вот на эту «наработку» и напоролся наш «паровоз». Правда, сначала за СКА сыграла фортуна в виде конька нашего защитника Кутузова. В меньшинстве дальний бросок был мимо ворот Ильи Коновалова, но злополучный конек стал убийственным для наших. Естественно, парни Квартальнова бросились отыгрываться, но в суматохе «потеряли» чужого у своих ворот, а он на лету подправил шайбу – 0:2! Довольные успехом армейцы вскоре фактически «убили» наших затяжными атаками возле своей скамейки запасных. При этом атакующие, владея шайбой, имеют возможность аккуратно менять состав, выжимая силы у оборонцев. Так и был забит третий гол. А точку в «убиении» ярославской команды поставило подключение наших защитников к воротам СКА с последующим провалом в обороне. После такого счета в игре с сильнейшей командой КХЛ надежд на спасение уже не было, хотя отчаянные попытки забить гол престижа были до финальной сирены.

«Локомотив» - СКА(С-П) – 0:4 (0:0;0:4;0:0)

Ярославцы проиграли дома своему самому «неудобному» сопернику – питерскому СКАФото: Андрей КОМИССАРОВ

Ярославцы проиграли дома своему самому «неудобному» сопернику – питерскому СКАФото: Андрей КОМИССАРОВ