Два водителя, мужчина и женщина, погибли в авариях примерно в одно время

10 Янв. 2019 2019-01-10T20:44:45+03:00

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Четверг, 10 января, стал трагичным днем календаря для двух человек, которые ехали в своих машинах в Ростовском районе и Ярославле. Около пяти вечера на трассе "Москва-Холмогоры" под Ростовом столкнулись две машины. Водителю "Тойоты Камри" повезло, а вот 53-летний житель Ярославской области, управлявший "Ладой Калиной", погиб на месте.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ярославской полиции.

Спустя короткое время в Ярославле столкнулись еще три машины на Мышкинском проезде. Здесь погибла 37-летняя женщина, которая сидела за рулем "Ниссана". Два других водителя не пострадали.

Напомним, примерно в это же время на Фабричном шоссе в Ярославле столкнулись четыре машины. Но их водителям повезло больше.