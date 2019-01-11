Ваши двери для нас закрыты: ярославская фирма поплатилась за обман

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:11:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Упрямую и недобросовестную фирму наказали ярославские судебные приставы. На нее приставов вывела одна ярославская семья из Дзержинского района, которая была их клиентом. Какое-то время назад семья заказала в фирме двери для своей квартиры. Когда двери привезли, выяснился неприятный факт - двери были совсем не того размера, который указали в заказе. Полюбовно договориться с фирмой не получилось. Поэтому семья пошла в суд.

- По решению суда фирма была обязана оплатить покупателям стоимость дверей и самостоятельно вывезти их из квартиры, - рассказали в службе судебных приставов.

Всего фирма задолжала семье 113 тысяч рублей. И, конечно же, платить они не захотели. Тогда в дело вмешались судебные приставы. Они пришли в фирму и арестовали все двери, которые у них были (кроме тех, через которые приставы пришли). Лишаться товара хозяину фирмы не захотелось. И в этот же день он погасил долг.

Напомним, ярославские приставы недавно арестовали лесопилки и пожарное депо одной женщины.