10 Янв. 2019 2019-01-10T18:53:17+03:00

Щебень, щепа и крошка будут ярославскими: на "Скоково" поставили комплекс для дробления мусора Фото: Правительство Ярославской области

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На ярославском полигоне "Скоково" построили мусородробильный комплекс. Здесь будут перерабатывать шины и древесные отходы в щебень, щепу и резиновую крошку для спортивных и детских площадок.

– Создание первого мусородробильного комплекса позволит запустить в регионе процесс безотходного производства, – уверен Дмитрий Пеньков, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. – Запуск комплекса позволит расширить номенклатуру перерабатываемых фракций и сократить объемы отходов, которые подлежат захоронению на полигоне.

Всего на это этот комплекс потратили 52,5 миллиона рублей. Деньги на нее собрали за счет экологического сбора. Сейчас руководство "Скоково" собирает все документы, чтобы поставить на полигоне электрическую подстанцию ради нового комплекса. Если это произойдет, то к середине 2019 года комплекс заработает в полную мощность.