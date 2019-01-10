В Ярославле осудили мошенников, которые инсценировали ограбление банка

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:58:33+03:00

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В Ярославле приговор вынесли мошенникам, которые пытались инсценировать ограбление банка. Участница преступной банды, являясь сотрудницей этого банка, в обусловленное время осталась в помещении одна. После чего, совместно с напарником попыталась похитить около миллиона рублей.

-По решению суда женщина отправится в колонию общего режима на пять лет и шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе ярославского областного суда Ярославской области.

Второму злоумышленнику суд дал пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Оба мошенника признали свою вину.