Огромный гипермаркет в Ярославле эвакуировали из-за подозрительного предмета

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:19:42+03:00

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В Ярославле 10 января эвакуировали всех покупателей и сотрудников торгового центра «Лента» на проспекте Фрунзе. Происшествие случилось около 16 часов.

- Полицейскими машинами закрыты все въезды и выезды, - сообщили с места очевидцы.

Оказалось, что в магазине нашли подозрительный предмет.

- В ходе проверки выяснилось, что опасности он не представляет. Это был забытый кем-то рюкзак с продуктами, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

Спустя полчаса работа гипермаркета была продолжена.