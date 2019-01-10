Огромный гипермаркет в Ярославле эвакуировали из-за подозрительного предмета
В «Ленте» проверили забытый кем-то рюкзак
В Ярославле эвакуировали гипермаркет «Лента». Фото: Нина Королева, группа «Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76/vk.com.
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В Ярославле 10 января эвакуировали всех покупателей и сотрудников торгового центра «Лента» на проспекте Фрунзе. Происшествие случилось около 16 часов.
- Полицейскими машинами закрыты все въезды и выезды, - сообщили с места очевидцы.
Оказалось, что в магазине нашли подозрительный предмет.
- В ходе проверки выяснилось, что опасности он не представляет. Это был забытый кем-то рюкзак с продуктами, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.
Спустя полчаса работа гипермаркета была продолжена.
В подозрительной сумке оказались продукты. Фото: Росгвардия.