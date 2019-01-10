В Рыбинске 30 многоквартирных домов остались без холодной воды

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:53:27+03:00

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В Рыбинске на улице 9 Мая рядом, с рынком №3, переломилась чугунная труба, в результате чего образовалась течь и произошло вымывание грунта под новой дорогой. Утечка на водопроводе была замечена перед Новым годом, в последних числах декабря.

«Северный водоканал» попытался устранить аварию с помощью санации, не вскрывая асфальтовое покрытие, но не смог. Было принято решение снять асфальт.

- Ситуация неприятная, поскольку в 2018 году проводился ремонт улицы 9 Мая. Проект предполагал замену коммуникаций только на участке вдоль садоводческого товарищества «Зеленая зона». В месте, где произошла эта авария, сети старые. Мы контролируем ход работ, - рассказал заместитель главы города Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Пока шли работы, жители 30 многоквартирных домов были без холодной воды. «Северный водоканал» пообещал устранить аварию в течение дня и положить на месте рабочих раскопок новый литой асфальт.