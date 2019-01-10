В холле рыбинского Дворца спорта «Полет» умер хоккейный болельщик

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:15:21+03:00

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Жуткое происшествие случилось 9 января во Дворце спорта «Полет» в Рыбинске. Мужчине, пришедшему на хоккейный матч, стало плохо, и он умер на глазах у десятков людей. Трагедия произошла около 5 часов вечера.

- У него стало плохо с сердцем, и он упал. При падении еще ударился головой о колонну, - пишут очевидцы происшествия в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Версии проблем со здоровьем придерживаются и сотрудники учреждения.

- Причиной гибели мужчины стало состояние его здоровья. Медики пытались провести реанимацию, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось, - сказала заместитель директора спорткомлекса «Полет» Наталья Фомина.

Сейчас проверкой случившегося занимаются правоохранители.

Напомним, в Ярославской области женщину сбил КАМАЗ.