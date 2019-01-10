2019-01-10T16:15:21+03:00
Происшествия

В холле рыбинского Дворца спорта «Полет» умер хоккейный болельщик

По предварительным данным, мужчине стало плохо
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Медики не сумели вернуть мужчину к жизни.Медики не сумели вернуть мужчину к жизни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жуткое происшествие случилось 9 января во Дворце спорта «Полет» в Рыбинске. Мужчине, пришедшему на хоккейный матч, стало плохо, и он умер на глазах у десятков людей. Трагедия произошла около 5 часов вечера.

- У него стало плохо с сердцем, и он упал. При падении еще ударился головой о колонну, - пишут очевидцы происшествия в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».

Версии проблем со здоровьем придерживаются и сотрудники учреждения.

- Причиной гибели мужчины стало состояние его здоровья. Медики пытались провести реанимацию, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось, - сказала заместитель директора спорткомлекса «Полет» Наталья Фомина.

Сейчас проверкой случившегося занимаются правоохранители.

Напомним, в Ярославской области женщину сбил КАМАЗ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Щебень, щепа и крошка будут ярославскими: на "Скоково" поставили комплекс для дробления мусора
Впервые в России: в ярославской школе ввели систему распознавания лиц
В Ярославле осудили мошенников, которые инсценировали ограбление банка
Житель Ярославля выиграл в лотерею почти полмиллиона рублей
Огромный гипермаркет в Ярославле эвакуировали из-за подозрительного предмета
В Рыбинске 30 многоквартирных домов остались без холодной воды
В Ярославле в детской поликлинике Семашко появилось новое оборудование
Крещенских морозов в Ярославле не будет?
В Ярославле начали чистить крыши от снега и сосулек
В Рыбинске полиция схватила вора-домушника
Полиция поймала выращивавшего коноплю жителя Рыбинска
За время зимних каникул в Ярославле не увеличилось количество обращений в травмпункт Семашко
Ярославская епархия просит перестать делать аборты хотя бы на один день
В Ярославской области женщина может лишиться складов и пожарного депо из-за долга в 16 миллионов рублей
Пил, угонял и грабил: в Ярославской области полиция поймала пьяного шумахера, который съехал в кювет и бросил угнанную машину
Вот что бывает, когда выпиваешь с малознакомым брагинцем
В Ярославской области КАМАЗ сбил женщину
В Ярославле общественный транспорт опаздывает из-за неправильно припаркованных машин
В мэрии Ярославля назвали места, где опаснее всего выходить на лед
У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей
Убийцу Ирины Ахматовой подозревают в нападении на женщин в Ярославле
«Ярославич» проиграл в Питере «Зениту», но сумел «показать зубы»
Бывший главный следователь Ярославской области стал советником губернатора
В Рыбинске на улице Фурманова инвестор построит новые остановки и переход со светофором
«Шинник» вышел из отпуска без потерь в составе
В Ростове за торговым центром нашли замерзшего насмерть мужчину
В новогодние каникулы Ярославский регион посетило около 130 тысяч гостей
В новогодние каникулы 26 ярославцев получили травмы, катаясь на «ватрушках»