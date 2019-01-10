В холле рыбинского Дворца спорта «Полет» умер хоккейный болельщик
Жуткое происшествие случилось 9 января во Дворце спорта «Полет» в Рыбинске. Мужчине, пришедшему на хоккейный матч, стало плохо, и он умер на глазах у десятков людей. Трагедия произошла около 5 часов вечера.
- У него стало плохо с сердцем, и он упал. При падении еще ударился головой о колонну, - пишут очевидцы происшествия в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте».
Версии проблем со здоровьем придерживаются и сотрудники учреждения.
- Причиной гибели мужчины стало состояние его здоровья. Медики пытались провести реанимацию, но спасти мужчину, к сожалению, не удалось, - сказала заместитель директора спорткомлекса «Полет» Наталья Фомина.
Сейчас проверкой случившегося занимаются правоохранители.
Напомним, в Ярославской области женщину сбил КАМАЗ.