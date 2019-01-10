В Ярославле в детской поликлинике Семашко появилось новое оборудование

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:17:19+03:00

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В детской поликлинике больницы имени Семашко в Ярославле появилось новое оборудование. За счёт средств резервного фонда Правительства России были закуплены цифровой рентгеновский аппарат на два рабочих места и аппарат УЗИ с четырьмя кардиодатчиками. Стоимость такого новогоднего подарка составила 14,5 миллиона рублей.

До того, как оборудование появилось в Семашко, родители отвозили малышей в разные поликлиники города. Теперь задача упростилась и медицинское учреждение укомплектовано необходимым медицинским оборудованием.

Каждую неделю новые аппараты будут делать 30–40 снимков. Если возникнет такая необходимость, они будут отправлены в тубдиспансер. Принтер печатает снимки мгновенно, так что клиентам долго ждать не придётся.

– Новый УЗИ-аппарат – японский, экспертного класса, – поделился и. о. главного врача больницы имени Семашко Зелимхан Дзеитов. – Теперь мы можем проводить до 15 исследований в день, в том числе и сердца. Раньше такие исследования нашим пациентам приходилось делать в других учреждениях.

В поликлинике больницы имени Семашко обслуживается более 7 тысяч пациентов, также к ней прикреплены 12 детских садов и 4 школы.