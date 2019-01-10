Крещенских морозов в Ярославле не будет?

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:45:52+03:00

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В конце января на территории Ярославля ожидается сильное потепление. Информация о циклоне, приближающемся к территории центральной России, появилась на сайте Гидрометцентра России. Синоптики обещают, что крещенские морозы будут не такими уж страшными: ночью 19 января ожидается около 6 градусов ниже нуля. Далее будет только теплее.

- С 26 по 27 января на территории Ярославля ожидаются осадки, а температура воздуха составит 4°C, - говорится на сайте Гидрометцентра.

Оттепель продлится до 28 января. В последние дни месяца столбик термометра будет показывать от -3°C до -7°C.