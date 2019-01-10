2019-01-10T14:38:10+03:00
Общество

В Ярославле начали чистить крыши от снега и сосулек

Наибольшую опасность для горожан представляют крыши со скатной кровлей
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Если вы увидите, что дворы или кровли дома убираются некачественно, обращайтесь по телефону в муниципальную жилищную инспекцию 40-99-00Если вы увидите, что дворы или кровли дома убираются некачественно, обращайтесь по телефону в муниципальную жилищную инспекцию 40-99-00Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что ответственность за крыши без наледи, снега и сосулек лежит на собственниках помещений и управляющих компаниях, территориальные администрации городских районов ежедневно мониторят чистоту крыш. Наибольшую опасность представляют крыши со скатной кровлей. На них внимание обращается в первую очередь.

- В общей сложности в Кировском и Ленинском районах Ярославля насчитывается около 900 скатных кровель. Ежедневно на очистке крыш у нас работают две-три бригады, в каждой по восемь человек. В настоящий момент в центральных районах очищено около 50 процентов кровель, — делится глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля Александр Трудоношин.

В каждом районе нормативное содержание домов контролируется отделами по содержанию территории. Помимо этого, ситуацию с сосульками мониторит и держит на контроле департамент государственного жилищного надзора региона. Управляющие компании могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей, если будут выявлены нарушения при выполнении работ.

Если вы увидите, что дворы или кровли дома убираются некачественно, обращайтесь по телефону в муниципальную жилищную инспекцию 40-99-00.

Напоминаем, что в Ярославле собственники квартир на верхних этажах получили в новогодние каникулы «письма счастья» от коммунальщиков с требованием самим чистить балконы от наледи. Наш корреспондент разбиралась, насколько это законно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Крещение в Ярославле ожидается плюсовая температура
В Рыбинске полиция схватила вора-домушника
Полиция поймала выращивавшего коноплю жителя Рыбинска
За время зимних каникул в Ярославле не увеличилось количество обращений в травмпункт Семашко
Ярославская епархия просит перестать делать аборты хотя бы на один день
В Ярославской области женщина может лишиться складов и пожарного депо из-за долга в 16 миллионов рублей
Пил, угонял и грабил: в Ярославской области полиция поймала пьяного шумахера, который съехал в кювет и бросил угнанную машину
Вот что бывает, когда выпиваешь с малознакомым брагинцем
В Ярославской области КАМАЗ сбил женщину
В Ярославле общественный транспорт опаздывает из-за неправильно припаркованных машин
В мэрии Ярославля назвали места, где опаснее всего выходить на лед
У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей
Убийцу Ирины Ахматовой подозревают в нападении на женщин в Ярославле
«Ярославич» проиграл в Питере «Зениту», но сумел «показать зубы»
Бывший главный следователь Ярославской области стал советником губернатора
В Рыбинске на улице Фурманова инвестор построит новые остановки и переход со светофором
«Шинник» вышел из отпуска без потерь в составе
В Ростове за торговым центром нашли замерзшего насмерть мужчину
В новогодние каникулы Ярославский регион посетило около 130 тысяч гостей
В новогодние каникулы 26 ярославцев получили травмы, катаясь на «ватрушках»