В Ярославле начали чистить крыши от снега и сосулек

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:38:10+03:00

Если вы увидите, что дворы или кровли дома убираются некачественно, обращайтесь по телефону в муниципальную жилищную инспекцию 40-99-00 Фото: Мэрия Ярославля

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Несмотря на то, что ответственность за крыши без наледи, снега и сосулек лежит на собственниках помещений и управляющих компаниях, территориальные администрации городских районов ежедневно мониторят чистоту крыш. Наибольшую опасность представляют крыши со скатной кровлей. На них внимание обращается в первую очередь.

- В общей сложности в Кировском и Ленинском районах Ярославля насчитывается около 900 скатных кровель. Ежедневно на очистке крыш у нас работают две-три бригады, в каждой по восемь человек. В настоящий момент в центральных районах очищено около 50 процентов кровель, — делится глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля Александр Трудоношин.

В каждом районе нормативное содержание домов контролируется отделами по содержанию территории. Помимо этого, ситуацию с сосульками мониторит и держит на контроле департамент государственного жилищного надзора региона. Управляющие компании могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей, если будут выявлены нарушения при выполнении работ.

Если вы увидите, что дворы или кровли дома убираются некачественно, обращайтесь по телефону в муниципальную жилищную инспекцию 40-99-00.

Напоминаем, что в Ярославле собственники квартир на верхних этажах получили в новогодние каникулы «письма счастья» от коммунальщиков с требованием самим чистить балконы от наледи. Наш корреспондент разбиралась, насколько это законно.