2019-01-10T13:18:09+03:00
Происшествия

В Рыбинске полиция схватила вора-домушника

Грабитель проник в комнату коммунальной квартиры и взял то, что ему было нужно
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Рыбинска оставил незапертой дверь в комнате своей коммунальной квартиры. Кто-то воспользовался случаем и зашёл в чужую комнату. Вскоре мужчина обнаружил, что у него украли дорогой мобильный телефон стоимостью 36 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

Полицейские нашли квартирного воришку. Им оказался 33-летний мужчина. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Грабитель может получить штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо обязательные или исправительные работы. Ещё один вариант наказания, предусмотренный статьёй за кражу – лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

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