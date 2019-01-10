Полиция поймала выращивавшего коноплю жителя Рыбинска

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:41:57+03:00

У мужчины было с собой 43 пакетика, но он утверждает, что употребляет сам

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Полиция Рыбинска задержала мужчину и обнаружила у него 43 пакетика с непонятным веществом растительного происхождения. Пакетики отправили на экспертизу, где выяснилось, что в свёртках не что иное, как конопля. Вес составил более 66 грамм. Рыбинцу пришлось сознаться, что он сам вырастил наркосодержащее растение. Мужчина также уверял сотрудников полиции, что не собирался продавать коноплю, а растил для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Расследование продолжается.