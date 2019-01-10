За время зимних каникул в Ярославле не увеличилось количество обращений в травмпункт Семашко

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:43:26+03:00

Врачи отмечают, что в новогодние праздники каждый день за помощью приходило столько людей, сколько обращаются в рабочие будни

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Как рассказали специалисты травмпункта в больнице Семашко, в среднем в зимний период к ним обращаются 45-50 человек в день. Эта цифра не уменьшилась, но и не увеличилась во время новогодних каникул.

2/3 людей, посетивших больницу, имеют уличные травмы, которые они получили при падении в гололёд, во время катания на лыжах, коньках, сноуборде или «ватрушках». 1/3 часть обращений составляют бытовые травмы, которые происходят в помещениях. Врачи сказали, что во время праздников внештатных ситуаций не случилось: люди обращались с теми травмами, которые ежегодно получают в зимнее время.