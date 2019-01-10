Ярославская епархия просит перестать делать аборты хотя бы на один день
Акция «Свеча памяти» пройдет 11 января
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В пятницу, 11 января, в Ярославле пройдет ежегодная акция Ярославской епархии «Свеча памяти». Православные призывают обратить внимание на проблему абортов и в рамках акции просят государственные и частные медучреждения провести «День тишины». В этот день медиков просят отказаться от планового проведения абортов.
Акция пройдет перед Сретенским храмом в Депутатском переулке с 12 до 15 часов, а во всех храмах будут проповеди.
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