В Ярославской области женщина может лишиться складов и пожарного депо из-за долга в 16 миллионов рублей
53-летняя женщина задолжала предпринимателю 16 миллионов рублей. Он давал крупную сумму, но она не выполнила свои обязательства по заключённому договору. К сумме займа прилагается ещё неустойка и проценты. По итогу женщина должна отдать судебным приставам 16,8 миллионов рублей. Они уже арестовали недвижимое имущество должницы, в числе которого земельные участки, склады, лесопильные цеха, бытовки и даже пожарное депо – всего 12 объектов.
Судебные приставы предоставили женщине время для того, чтобы она добровольно погасила долг. Если она не вернёт необходимую сумму, то оценщик проведёт оценку арестованного имущества, а далее будет поставлен вопрос реализации складов и пожарного депо.