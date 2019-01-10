Пил, угонял и грабил: в Ярославской области полиция поймала пьяного шумахера, который съехал в кювет и бросил угнанную машину
Пьяный 25-летний мужчина был в деревне Турово Некрасовского района. Там он увидел машину, которая ему приглянулась. Он взял УАЗик прокатиться, но не рассчитал свои силы и врезался в припаркованную иномарку. Это не остановило угонщика.
Разгоряченный выпивкой водитель разбил окно побитой иномарки, вытащил навигатор и панель магнитолы и вернулся в угнанное авто. Адреналин и алкоголь сделали своё дело – гонщик съехал с дороги и оказался в кювете. Там полицейские и нашли машину, которую не обнаружил хозяин у своего дома.
Ущерб, нанесённый иномарке, составил 3 тысячи рублей. По факту кражи и неправомерного владения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Водитель, который взял покататься чужой автомобиль, но не собирался его угонять, может сесть за решётку на срок до пяти лет.