2019-01-10T10:25:08+03:00
Происшествия

Вот что бывает, когда выпиваешь с малознакомым брагинцем

Ярославец выдернул пачку денег из кармана собутыльника и сбежал
Роман Рыжиков
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Выпивать с незнакомцами - опасная авантюраВыпивать с незнакомцами - опасная авантюраФото: Роман Рыжиков
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Житель Брагино обратился в полицию Ярославля с заявлением о грабеже. 36-летний мужчина рассказал, что малознакомый парень украл у него больше восьми с половиной тысяч рублей. Полицейские нашли грабителя и выяснили, как все было.

Оказалось, мужчина выпивал с малознакомым 26-летним молодым человеком. В какой-то момент новый приятель просто выдернул деньги из кармана пострадавшего и сбежал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и не стал отпираться, когда полицейские его допрашивали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полиция напоминает, что не стоит распивать спиртное с малознакомыми людьми.

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