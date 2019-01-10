Вот что бывает, когда выпиваешь с малознакомым брагинцем
Ярославец выдернул пачку денег из кармана собутыльника и сбежал
Выпивать с незнакомцами - опасная авантюраФото: Роман Рыжиков
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Житель Брагино обратился в полицию Ярославля с заявлением о грабеже. 36-летний мужчина рассказал, что малознакомый парень украл у него больше восьми с половиной тысяч рублей. Полицейские нашли грабителя и выяснили, как все было.
Оказалось, мужчина выпивал с малознакомым 26-летним молодым человеком. В какой-то момент новый приятель просто выдернул деньги из кармана пострадавшего и сбежал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и не стал отпираться, когда полицейские его допрашивали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полиция напоминает, что не стоит распивать спиртное с малознакомыми людьми.