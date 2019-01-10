В Ярославле общественный транспорт опаздывает из-за неправильно припаркованных машин

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:58:02+03:00

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На предприятии «Яргорэлектротранс», которое отвечает за работу в Ярославле трамваев и троллейбусов, одной из причин задержки транспорта назвали неправильно припаркованные машины. Особенно часто такие проблемы возникают в Торговом переулке, на площади Юности, улицах Свободы и Большой Октябрьской.

- Опоздание в графике доходило до получаса, — отметил заместитель директора предприятия «Яргорэлектротранс» Олег Сидяков.

В прошлом году из-за водителей, нарушивших правила дорожного движения, произошло 19 случаев задержки общественного транспорта. Информация по всем подобным ситуациям передается в ГИБДД для принятия соответствующих мер.

Напомним, 9 января застрявшая на путях иномарка заблокировала движение трамваев.