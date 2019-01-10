2019-01-10T09:36:06+03:00
Общество

В мэрии Ярославля назвали места, где опаснее всего выходить на лед

Рискующих своей жизнью будут штрафовать
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Сотрудники мэрии, спасатели и полицейские проводят рейды на опасных водоемаСотрудники мэрии, спасатели и полицейские проводят рейды на опасных водоемаФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Мэрия Ярославля выпустила постановление, в котором обозначила 11 самых потенциально опасных мест на водных объектах, где запрещено выходить на лед. Те, кто пренебрегает правилами, рискуют жизнью. Чтобы не допустить трагедий, сотрудники районных администраций города вместе со специалистами Центра гражданской защиты и полицейскими выходят в рейды к опасным водоемам.

— При выявлении нарушений составляем административный протокол и проводим профилактические беседы. При первичном нарушении делается предупреждение, а при повторном - выписывается штраф в размере 3000 рублей, — рассказал первый заместитель главы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.

К 11 опасным местам относятся: участок Волги и Которосли в районе Стрелки; очистные сооружения «Ярославльводоканала» в районе посёлка Октябрьский; участки реки у автодорожного моста через Которосль у Московского проспекта, проспекта Толбухина и улицы Городской вал; часть акватории в районе железнодорожного моста через Которосль у улицы Городской вал и улицы Магистральная; карьеры у «Альтаира», на Шевелюхе, у дома № 27 на улице Папанина; пруды в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, в парке культуры и отдыха «Нефтяник», в Петропавловском парке, в районе проспекта Фрунзе и улицы Ярославской.

Напомним, в новогодние каникулы под лед на пруду у «Альтаира» провалился грузовик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот что бывает, когда выпиваешь с малознакомым брагинцем
В Ярославской области КАМАЗ сбил женщину
В Ярославле общественный транспорт опаздывает из-за неправильно припаркованных машин
У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей
Убийцу Ирины Ахматовой подозревают в нападении на женщин в Ярославле
«Ярославич» проиграл в Питере «Зениту», но сумел «показать зубы»
Бывший главный следователь Ярославской области стал советником губернатора
В Рыбинске на улице Фурманова инвестор построит новые остановки и переход со светофором
«Шинник» вышел из отпуска без потерь в составе
В Ростове за торговым центром нашли замерзшего насмерть мужчину
В новогодние каникулы Ярославский регион посетило около 130 тысяч гостей
В новогодние каникулы 26 ярославцев получили травмы, катаясь на «ватрушках»