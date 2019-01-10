В мэрии Ярославля назвали места, где опаснее всего выходить на лед

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:36:06+03:00

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Мэрия Ярославля выпустила постановление, в котором обозначила 11 самых потенциально опасных мест на водных объектах, где запрещено выходить на лед. Те, кто пренебрегает правилами, рискуют жизнью. Чтобы не допустить трагедий, сотрудники районных администраций города вместе со специалистами Центра гражданской защиты и полицейскими выходят в рейды к опасным водоемам.

— При выявлении нарушений составляем административный протокол и проводим профилактические беседы. При первичном нарушении делается предупреждение, а при повторном - выписывается штраф в размере 3000 рублей, — рассказал первый заместитель главы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.

К 11 опасным местам относятся: участок Волги и Которосли в районе Стрелки; очистные сооружения «Ярославльводоканала» в районе посёлка Октябрьский; участки реки у автодорожного моста через Которосль у Московского проспекта, проспекта Толбухина и улицы Городской вал; часть акватории в районе железнодорожного моста через Которосль у улицы Городской вал и улицы Магистральная; карьеры у «Альтаира», на Шевелюхе, у дома № 27 на улице Папанина; пруды в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе, в парке культуры и отдыха «Нефтяник», в Петропавловском парке, в районе проспекта Фрунзе и улицы Ярославской.

Напомним, в новогодние каникулы под лед на пруду у «Альтаира» провалился грузовик.