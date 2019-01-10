У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей
У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей
В Ярославле у 35-летнего мужчины из кармана украли 8600 рублей. Происшествие случилось в Дзержинском районе. Пострадавший обратился в полицию. Оказалось, что деньги у него вытащил 26-летний знакомый, с которым они вместе пили. Сотрудники УМВД и Росгвардии сумели задержать вора.
- Молодой человек пояснил, что после совместного распития спиртных напитков он выдернул из кармана малознакомого мужчины деньги и сбежал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Подозреваемый признал свою вину. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.
Вместе с тем, в полиции напомнили ярославцам, что злоупотребление спиртным может легко превратить человека как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.