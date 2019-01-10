2019-01-10T09:19:40+03:00
Происшествия

У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей

В УМВД по Ярославской области рассказали, как все произошло
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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У жителя Дзержинского района из кармана вытащили 8600 рублей

В Ярославле у 35-летнего мужчины из кармана украли 8600 рублей. Происшествие случилось в Дзержинском районе. Пострадавший обратился в полицию. Оказалось, что деньги у него вытащил 26-летний знакомый, с которым они вместе пили. Сотрудники УМВД и Росгвардии сумели задержать вора.

- Молодой человек пояснил, что после совместного распития спиртных напитков он выдернул из кармана малознакомого мужчины деньги и сбежал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемый признал свою вину. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Вместе с тем, в полиции напомнили ярославцам, что злоупотребление спиртным может легко превратить человека как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

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