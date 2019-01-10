Убийцу Ирины Ахматовой подозревают в нападении на женщин в Ярославле

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:22:13+03:00

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На счету убийцы Ирины Ахматовой может быть несколько жертв. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что силовики установили еще одно преступление, к которому якобы причастен Виталий Чикирев - обвиняемый по делу об убийстве клиентки BlaBlaCar. Речь идет об ограблении и попытке изнасилования женщины в столичном Кунцево. Источник сообщил агентству, что нападение произошло в ноябре 2018 года. Преступник подошел к жертве сзади - оглушил ее и стал раздевать. Пострадавшая пришла в себя и молила напавшего отпустить ее. Преступник сжалился, забрал деньги и убежал.

Более того, проверяется причастность Чикирева еще к пяти преступлениям, совершенным в отношении женщин в других регионах - два в Ярославле, два во Владимире и одно в Подмосковье.

Напомним, Ирина Ахматова пропала 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу. Было известно, что на выезде из Москвы через сервис BlaBlaCar она взяла попутчика. После этого телефон женщины перестал отвечать. А позже ненадолго включился в Ярославле. Здесь же была найдена и машина Ирины. Правоохранители нашли человека, который сел в ее машину. Им и оказался Виталий Чикирев. Он признался в ее убийстве. Вскоре нашли и тело погибшей женщины.