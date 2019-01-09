«Ярославич» проиграл в Питере «Зениту», но сумел «показать зубы»

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:53:40+03:00

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Команда Юрия Филиппова заставила матерых питерских мастеров выкладываться по полной программе Очередной выездной матч ярославской команды против одного из лидеров суперлиги «Зенита» из Санкт-Петербурга ожидался с некоторой предопределенностью результата. И не только из-за того, что «Ярославич» застрял на последнем месте турнирной таблицы. Просто «Зенит», укомплектованный волейболистами экстра-класса, заранее как бы был победителем над аутсайдером. Тем более, что «Ярославич» остался сейчас без основного своего связующего Александра Воропаева, травмировавшего кисть. Заменявший его молодой Алексей Сакеев еще не может похвастать опытом. Однако ход матча показал, что у ярославцев есть хорошие замены.

Сакеев очень удачно заменяет Воропаева и ничуть не робеет перед авторитетами. Особо можно отметить, что Алексей, в отличие от Воропаева, больше склонен к первому темпу, тогда как Воропаев чаще задействует края сетки. Первый темп всегда сложнее блокировать, потому и атаки успешнее. Если добавить сюда, что Сакеев бесцеремонно пользуется обманными скидками в нужные моменты, то надо признать наличие полновесной конкуренции за это место в ближайшее время.

Еще одна замена была проведена наставником «Ярославича» по позиции либеро, где уже несколько лет властвовал олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Соколов. Отчасти на перестановку здесь пришлось пойти из-за не очень уверенной игры Александра в недавних играх. Юрий Филиппов доверил этот пост молодому Илье Еличеву, поскольку у молодого игрока скорости все же повыше. Но и Соколову работенка была. В отдельных эпизодах Александр уже в качестве полевого игрока выходил на прием вместо доигровщика Вячеслава Тарасова, у которого прием менее надежен.

И в целом «Ярославич» уверенно вел борьбу с питерскими звездами, но вот концовки сетов сказывались из-за мелких собственных ошибок. Именно в концовках требуется играть максимально точно, а это у «Ярославича» не получалось. Видимо, из-за напряжения борьбы. У «Зенита» запас класса все же был побольше, что и позволило хозяевам одержать сухую победу.

«Зенит» (С-П) – «Ярославич» - 3:0(25:20;25:19;25:18).