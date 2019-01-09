Бывший главный следователь Ярославской области стал советником губернатора

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:24:30+03:00

9 января у Олега Липатова был первый рабочий день на новом месте

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Бывший руководитель следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Олег Липатов стал советником губернатора региона Дмитрия Миронова. 9 января у него был первый рабочий день на новом посту.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что бывший силовик будет курировать вопросы экологии, лесного хозяйства, природопользования, недропользования.

Напомним, региональным СУ СКР Липатов руководил больше 10 лет с 2007 года. А в октябре 2018 года он покинул пост в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главного следователя Ярославской области сейчас является Юрий Болдырев.