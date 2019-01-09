2019-01-09T20:18:46+03:00
Общество

В Рыбинске на улице Фурманова инвестор построит новые остановки и переход со светофором

Застройщик планирует возвести в этом месте торговый центр
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске на улице Фурманова появятся новые остановки и регулируемый пешеходный переход. Строительством объектов за свой счёт займётся предприниматель, который также планирует возведение торгового центра в этом районе. На данный момент, единственным способом добраться до остановок является спуск по крутой лестнице. После реконструкции спуск станет пологим, на дорожках поставят пандусы.

- На начальном этапе работ для дальнейшего строительства остановок и пандусов пришлось срубить 42 дерева, однако инвестор добросовестно выплатил в бюджет города 209 тысяч рублей компенсации, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Остановочные комплексы будут перенесены с привычного места на 50 метров дальше. Их реконструкцией должны занятся с приходом тепла. А вот полностью закончить работы по возведению всех объектов, включая гипермаркет, планируют в конце 2019 года.

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