В Рыбинске на улице Фурманова инвестор построит новые остановки и переход со светофором
В Рыбинске на улице Фурманова появятся новые остановки и регулируемый пешеходный переход. Строительством объектов за свой счёт займётся предприниматель, который также планирует возведение торгового центра в этом районе. На данный момент, единственным способом добраться до остановок является спуск по крутой лестнице. После реконструкции спуск станет пологим, на дорожках поставят пандусы.
- На начальном этапе работ для дальнейшего строительства остановок и пандусов пришлось срубить 42 дерева, однако инвестор добросовестно выплатил в бюджет города 209 тысяч рублей компенсации, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Остановочные комплексы будут перенесены с привычного места на 50 метров дальше. Их реконструкцией должны занятся с приходом тепла. А вот полностью закончить работы по возведению всех объектов, включая гипермаркет, планируют в конце 2019 года.