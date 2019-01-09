2019-01-09T19:50:37+03:00
Спорт

«Шинник» вышел из отпуска без потерь в составе

Ярославские футболисты собрались на первый подготовительный сбор к продолжению сезона 2018-2019
Виктор ПОЛЯК
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Александр Побегалов.Александр Побегалов.Фото: Виктор ПОЛЯК
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Затяжной зимний отпуск для игроков и тренеров ярославского «Шинника» завершился, и команда в полном составе собралась 9 января на своем стадионе и приступила к занятиям. Сразу нужно отметить, что команда «Михалыча», как окрестили тренера черно-синих Александра Побегалова болельщики, собралась действительно в полном составе.

- Я особо хочу отметить это, - подчеркнул Побегалов на короткой пресс-конференции перед началом тренировки. – Никто из игроков команды не высказал намерений уйти в другой клуб. Приехали на сбор все 26 футболистов, которые осенью уходили в отпуск. Более того. Приехал даже 27-ой. Это Никита Дроздов, у которого закончилась аренда.

«Михалыч» также выразил удовлетворение от первых впечатлений об игроках, которые все до единого (!) вернулись из отпуска без лишнего веса, что в былые годы напрягало тренеров. Не без гордости говоря о полном сохранении состава, что крайне важно для «Шинника» из-за невозможности приглашать игроков из других команд, Александр Побегалов волей-неволей указал одну из причин, которая в значительной степени удерживает игроков в Ярославле. Впрочем, любому любителю футбола известен авторитет «Михалыча», который буквально по отечески относится к своим подопечным. Хотя есть еще одна причина для сохранения «полного состава» команды именно сейчас. В прошедшей части чемпионата никто из футболистов «Шинника» не засветился настолько ярко, чтобы на него «положили глаз» другие клубы. Но это не значит, что у «Шинника» нет хороших игроков. Просто сезон получился у многих ребят, что называется, рваным из-за травм, вынуждавших оставаться вне игры. Даже сейчас еще не все игроки полностью восстановились. Тем не менее, весенняя часть чемпионата ФНЛ должна показать, что у «Шинника» есть классные игроки.

Команда в полном составе собралась на своем стадионе и приступила к занятиям. Фото: Виктор ПОЛЯК

Команда в полном составе собралась на своем стадионе и приступила к занятиям.Фото: Виктор ПОЛЯК

Фото: Виктор ПОЛЯК

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