В Ростове за торговым центром нашли замерзшего насмерть мужчину

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:52:39+03:00

Следователи установили, был ли это криминал

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В Ростове Великом за крупным торговым центром прохожие нашли труп. Тело 33- летнего мужчины обнаружили еще 6 января. Сегодня стало известно, что его смерть не носила криминальный характер.

- На теле не обнаружено следов насильственной смерти, мужчина умер от переохлаждения, - сообщили в Следственном комитете. - По факту проводится проверка.

Напомним, в канун Нового года ярославец зарезал своего брата-близнеца. Мужчины не поделили что-то во время застолья. Ссора родственников обернулась трагедией