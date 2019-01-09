2019-01-09T17:52:39+03:00
Происшествия

В Ростове за торговым центром нашли замерзшего насмерть мужчину

Следователи установили, был ли это криминал
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростове Великом за крупным торговым центром прохожие нашли труп. Тело 33- летнего мужчины обнаружили еще 6 января. Сегодня стало известно, что его смерть не носила криминальный характер.

- На теле не обнаружено следов насильственной смерти, мужчина умер от переохлаждения, - сообщили в Следственном комитете. - По факту проводится проверка.

Напомним, в канун Нового года ярославец зарезал своего брата-близнеца. Мужчины не поделили что-то во время застолья. Ссора родственников обернулась трагедией

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший главный следователь Ярославской области стал советником губернатора
В Рыбинске на улице Фурманова инвестор построит новые остановки и переход со светофором
«Шинник» вышел из отпуска без потерь в составе
В новогодние каникулы Ярославский регион посетило около 130 тысяч гостей
В новогодние каникулы 26 ярославцев получили травмы, катаясь на «ватрушках»
Появилось видео, как автомобиль столкнулся с маршруткой и вылетел на пешеходов в Ярославле
В Ярославской области утвердили новую схему обращения с отходами
На Советской площади Ярославля продлили ограничение движения до 11 марта
Мэрия Ярославля: «Опасные сосульки должны убрать в течение суток»
В Ярославле собственника бывшей детской городской больницы оштрафовали на 110 тысяч рублей
За время новогодних праздников в Ярославле родились 104 малыша
Ярославна заплатила за кредит своей квартирой
Хоккеист Андрей Коваленко приедет в Рыбинск на турнир дворовых команд
В селе Марково Ярославской области появится новая школа
Ветераны, инвалиды и многодетные семьи Ярославля получат сертификаты на покупку квартир
Над катком на Советской в Ярославле пролетел «Карлсон» и никого не удивил
В канун Нового года ярославец зарезал своего близнеца
В Ярославле застрявшая на путях иномарка перекрыла движение трамваев
В Ярославской области пьяный покупатель вытащил из кассы почти 30 тысяч рублей
В Ярославле цыгане разобрали по бревнам целый дом: семейство построило его незаконно
В Рыбинске нашли еду из будущего
Ярославский Ёлкомобиль заберёт у жителей новогодние ёлочки и отвезёт в зоопарк
Ушел из жизни известный ярославский художник Юрий Казаков
Страшное ДТП в Ярославле: пострадали пятеро
В Ярославской области в многоквартирном доме в полночь загорелась постель