2019-01-09T17:35:10+03:00
Общество

В новогодние каникулы Ярославский регион посетило около 130 тысяч гостей

Специально для праздников была разработана экскурсия «Новогодние истории Ярославля»
Екатерина РЯБЦЕВА
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С 30 декабря по 8 января Ярославскую область посетило более 130 тысяч туристов. Этот показатель превысил данные прошлого года на 6 процентов.

– В течение 2018 года мы много работали над тем, чтобы путешествия по Ярославии были интересными и комфортными, – поделилась директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова.

В городах нашего региона активно разрабатываются новые туристические маршруты, открываются отели и гостиницы, а также музеи. В 2018 году появился музей фотографии, музей имени Владимира Орлова и музей «Звуки времени» в Вятском. Экспозиции и программы ярославских музеев за минувшие каникулы посетили более 105 тысяч человек. Первое место по популярности занял Ярославский государственный музей-заповедник. Он принял около 42 тысяч туристов. Не менее популярным среди гостей региона стал музей заповедник «Ростовский кремль». Его посетили около 22 тысяч человек. В «Вятском» побывало около 7 тысяч гостей. Специально для новогодних праздников в Ярославской области разработали экскурсию «Новогодние истории Ярославля». Туристы совершали прогулку и узнавали, где ярославцы покупали новогодние игрушки и почему в 30 – 40-е года минувшего века стартовали лыжные гонки до Москвы, а также чем лакомились горожане в новый год.

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