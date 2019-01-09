2019-01-09T16:51:12+03:00
Происшествия

В новогодние каникулы 26 ярославцев получили травмы, катаясь на «ватрушках»

Двое из них попали в реанимацию с тяжёлыми травмами
Екатерина РЯБЦЕВА
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В эти праздничные каникулы развлечения на «ватрушках» закончились печально для 26 человекВ эти праздничные каникулы развлечения на «ватрушках» закончились печально для 26 человекФото: Алиса ТИТКО
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Новогодние праздники оказались для ярославцев не такими радостными, как они ожидали, а врачи приёмного покоя Соловьёвской больницы трудились, не покладая рук. 53 человека получили травмы на улицах города – они пострадали от гололёда. Ещё 29 горожан повредили себя, катаясь на коньках, лыжах или сноуборде.

– Ежегодно у нас увеличивается количество травмированных во время катания на так называемых «ватрушках», – прокомментировал ситуацию заведующий приемно-диагностическим отделением больницы им. Соловьева Антон Бараускас.

В эти праздничные каникулы развлечения на «ватрушках» закончились печально для 26 человек. 12 человек госпитализированы, а двое из них попали в реанимацию с тяжёлыми травмами. Чаще всего любители экстремальных развлечений попадают в травмпункты с повреждениями позвоночника и таза.

Но не только активный отдых стал причиной госпитализации ярославцев. 27 человек получили повреждения в результате ДТП. Врачи отмечают, что чаще всего люди страдают из-за нетрезвых водителей.

Что касается травм от пиротехнических изделий, то в этом году случаев стало меньше. Всего два человека обратились в Соловьёвскую больницу с небольшими ожогами.

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