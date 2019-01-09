Появилось видео, как автомобиль столкнулся с маршруткой и вылетел на пешеходов в Ярославле

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:45:28+03:00

Машина столкнулась с маршруткой и влетела в толпу пешеходов в Ярославле. Фото: с видеокамеры "Ярнет".

В жутком ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и Серго Орджоникидзе пострадали два человека

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Жуткое ДТП произошло 9 января в Ярославле. На перекрестке улиц Машиностроителей и Серго Орджоникидзе около 13 часов столкнулись легковой автомобиль «Сузуки», за рулем которого находился 20-летний молодой человек, и маршрутка. От удара иномарку вынесло на тротуар, и она врезалась в толпу пешеходов.

- В результате ДТП в больницу доставлены два пешехода – 65-летний мужчина и 81-летняя женщина. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение, женщина госпитализирована с травмами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В интернете появилось видео аварии с уличных камер наблюдения. На нем видно, что столкновение произошло, когда маршрутка поворачивала на перекрестке налево, а машина ехала ей наперерез. В итоге автобус толкнул иномарку в бок и та отлетела на людей. На кадрах с места ДТП видно, что легковушка выехала на перекресток на желтый сигнал светофора, а в сам момент столкновения свет уже переключился на красный.