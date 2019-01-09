2019-01-09T16:32:06+03:00
Общество

В Ярославской области утвердили новую схему обращения с отходами

За два года увеличилось количество контейнерных площадок, а маршруты транспортировки мусора стали более проработанными
Екатерина РЯБЦЕВА
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Теперь актуализированный документ содержит описание системы обращения с отходами. В эту схему входит информация об отхоодообразователях, о системах сбора и транспортировки мусора, об утилизации, объектах обработки, обезвреживании и захоронении ТКО. – Действовавшая до настоящего момента территориальная схема по обращению с отходами была разработана и утверждена в 2016 году, и за прошедшее время ситуация изменилась, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. Количество контейнерных площадок тоже увеличилось. Раньше в области их было 3539, а теперь стало 5743. Логистические маршруты транспортировки ТКО тоже подверглись изменениям и стали более проработанными. Изменения коснулись и системы обработки мусора. Президент России Владимир Путин поручил, чтобы к 2024 году все отходы проходили сортировку. К 2021 году в Ярославской области будут созданы и модернизированы семь сортировочных станций и обустроены две площадки перегрузки мусора. Помимо этого, планируется модернизировать систему захоронения отходов на полигонах в Даниловском, Первомайском, Рыбинском, Углическом и Ярославском районах.

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