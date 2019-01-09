На Советской площади Ярославля продлили ограничение движения до 11 марта
Это связано с проведением культурно-массовых мероприятий
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В мэрии Ярославля сообщили, что ограничение движения и стоянки в центре города будет продлено до 11 марта 2019 года. Проехать будет нельзя по улицам Кирова и Нахимсона.
- Помимо этого под ограничение для проезда транспорта попадают площади Советская и Челюскинцев, - добавили в мэрии Ярославля.
Запрет нужен для обеспечения безопасности дорожного движения во время культурно-массовых мероприятий, в том числе для нормального функционирования катка, расположенного на Советской площади.
Напомним, хоккеист Андрей Коваленко приедет в Рыбинск на турнир дворовых команд.