На Советской площади Ярославля продлили ограничение движения до 11 марта

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:12:31+03:00

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В мэрии Ярославля сообщили, что ограничение движения и стоянки в центре города будет продлено до 11 марта 2019 года. Проехать будет нельзя по улицам Кирова и Нахимсона.

- Помимо этого под ограничение для проезда транспорта попадают площади Советская и Челюскинцев, - добавили в мэрии Ярославля.

Запрет нужен для обеспечения безопасности дорожного движения во время культурно-массовых мероприятий, в том числе для нормального функционирования катка, расположенного на Советской площади.

Напомним, хоккеист Андрей Коваленко приедет в Рыбинск на турнир дворовых команд.