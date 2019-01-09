2019-01-09T15:41:50+03:00
Общество

В Ярославле собственника бывшей детской городской больницы оштрафовали на 110 тысяч рублей

Здание имело ненадлежащее противопожарное состояние
Екатерина РЯБЦЕВА
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Здание на улице Володарского подожгли.Здание на улице Володарского подожгли.Фото: Правительство Ярославской области
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В конце августа 2018 года загорелось здание бывшей детской городской больницы на улице Володарского. Было установлено, что здание вспыхнуло не просто так – причиной возгорания стал поджог. Дзержинский суд (так как именно в Брагино было зарегистрировано юридическое лицо) оштрафовал собственника здания на 110 тысяч рублей за ненадлежащее противопожарное состояние.

– Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия, – прокомментировал ситуацию заместитель директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев.

Всего за 2018 год сумма штрафов за нарушение законодательства об объектах культурного наследия составила примерно 700 тысяч рублей. Региональный департамент усилил контроль и организовал инвентаризацию памятников. Работа проводилась совместно с органами местного самоуправления. В ходе инвентаризации выяснилась, что 14% объектов находятся в аварийном состоянии. Собственники этих зданий будут найдены и привлечены к ответственности. Кроме этого, они получат предписания о работах по сохранению культурных объектов.

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