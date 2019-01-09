За время новогодних праздников в Ярославле родились 104 малыша
Количество новорожденных за этот период в сравнении с прошлым годом увеличилось на 20%
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В Ярославском перинатальном центре за время новогодних каникул родились 104 ребёнка. В администрации области отметили, что в сравнении с январскими праздниками прошлого года количество новорождённых увеличилось на 20%.
- Кроме того в конце декабря на свет появилась тройня – третья в 2018 году, - рассказали в администрации Ярославской области.
Во время праздников новорожденные тройняшки находились под присмотром врачей, а сейчас готовятся к выписке. Многодетная семья может рассчитывать на материальную помощь в виде приобретения квартиры или денежной суммы в размере одного миллиона рублей.