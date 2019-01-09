Хоккеист Андрей Коваленко приедет в Рыбинск на турнир дворовых команд

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:53:53+03:00

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10 января в Рыбинске пройдет турнир дворовых команд «Золотая шайба». Юных хоккеистов приедет поддержать Андрей Коваленко – чемпион мира в составе сборной России. Именитый спортсмен посетит одну игру сезона и подарит клубу «Максимум», который является организатором рыбинского этапа турнира, пять комплектов экипировки для победителей.

Встреча с известным хоккеистом пройдет на стадионе «Взлёт» в 17 часов. В этот день состоятся три игры турнира «Золотой шайбы». Всего же в ледовых состязаниях будут участвовать 22 команды, в которых играют ребята в возрасте от 10 до 20 лет.

Турнир «Золотая шайба» – это всесоюзное и всероссийское спортивное соревнование среди детских дворовых команд. Впервые «Золотая шайба» прошла 8 декабря 1964 года, а её основателем был известный тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Рыбинск организует это мероприятие с 2006 года.