В селе Марково Ярославской области появится новая школа

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:08:48+03:00

Учебное учреждение будет построено на месте бывшего корпуса, уничтоженного пожаром

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В селе Марково Ростовского района Ярославской области появится новая школа. Здание будет предназначено для обучения детей среднего школьного возраста. На данный момент таковых насчитывается 32 человека.

- Были учтены мнения всех заинтересованных в строительстве сторон, - рассказал глава Ростовского района Сергей Шокин. - Межведомственная комиссия проанализировала все возможные варианты решения проблемы и выбрала оптимальный.

Новое здание школы будет построено на месте старого корпуса, который в прошлом году был уничтожен пожаром. Проектная документация на строительство будет составлена на внебюджетные средства.