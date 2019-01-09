2019-01-09T13:42:25+03:00
Общество

Ветераны, инвалиды и многодетные семьи Ярославля получат сертификаты на покупку квартир

На эти цели из федерального и областного бюджета будет потрачено около 120 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В этом году в нашем регионе продолжит реализацию программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Основная задача проекта – улучшение жилищных условий ярославцев. Финансирование программы поступило из федерального и областного бюджета. Всего будет выделено около 120 миллионов рублей.

– Улучшить жилищные условия смогут 90 человек, среди которых – ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды, вынужденные переселенцы, представители многодетных семей и другие, – прокомментировал исполняющий обязанности директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. Он также отметил, что в этом году в программе появится новая категория граждан – реабилитированные. Всем ярославцам, включённым в программу будут выданы государственные сертификаты и свидетельства. Далее они смогут сами купить новые или вторичные квартиры. В 2018 году улучшить своё жилищное положение смогли 72 жителя Ярославского региона. Для этого было выделено 97 миллионов рублей, 70 из которых – из федерального бюджета, а остальные – из областного. Жильё получили ветераны Великой Отечественной войны, 13 инвалидов и семей, 13 ветеранов боевых действий, а также 11 многодетных семей.

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