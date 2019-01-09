Над катком на Советской в Ярославле пролетел «Карлсон» и никого не удивил

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:36:20+03:00

Отдыхающие продолжили отдыхать, а мужчина с пропеллером и крылом пошел на второй круг

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Наш внештатный корреспондент пошла опробовать каток на Советской площади и столкнулась с необъяснимым, по ее мнению, явлением. Над главной площадью города пролетел парапланерист с мотором, а люди даже бровью не повели.

- Я услышала гул мотора, подняла голову, а над нашими головами пролетел этот «Карлсон»! - рассказывает Наталия Черноволова. – Несколько человек только пожали плечами и продолжили кататься.

Не получилось летающему человеку удивить публику и во второй раз. По словам нашей сотрудницы, воздухоплаватель зашел на второй круг, но никто уже не обратил на это внимания.