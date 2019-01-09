2019-01-09T13:36:20+03:00
Общество

Над катком на Советской в Ярославле пролетел «Карлсон» и никого не удивил

Отдыхающие продолжили отдыхать, а мужчина с пропеллером и крылом пошел на второй круг
Роман Рыжиков
Поделиться:
Наверное, вид оттуда на город открывается шикарныйНаверное, вид оттуда на город открывается шикарныйФото: Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Изменить размер текста:

Наш внештатный корреспондент пошла опробовать каток на Советской площади и столкнулась с необъяснимым, по ее мнению, явлением. Над главной площадью города пролетел парапланерист с мотором, а люди даже бровью не повели.

- Я услышала гул мотора, подняла голову, а над нашими головами пролетел этот «Карлсон»! - рассказывает Наталия Черноволова. – Несколько человек только пожали плечами и продолжили кататься.

Не получилось летающему человеку удивить публику и во второй раз. По словам нашей сотрудницы, воздухоплаватель зашел на второй круг, но никто уже не обратил на это внимания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние каникулы 26 ярославцев получили травмы, катаясь на «ватрушках»
Появилось видео, как автомобиль столкнулся с маршруткой и вылетел на пешеходов в Ярославле
В Ярославской области утвердили новую схему обращения с отходами
На Советской площади Ярославля продлили ограничение движения до 11 марта
Мэрия Ярославля: «Опасные сосульки должны убрать в течение суток»
В Ярославле собственника бывшей детской городской больницы оштрафовали на 110 тысяч рублей
За время новогодних праздников в Ярославле родились 104 малыша
Ярославна заплатила за кредит своей квартирой
Хоккеист Андрей Коваленко приедет в Рыбинск на турнир дворовых команд
В селе Марково Ярославской области появится новая школа
Ветераны, инвалиды и многодетные семьи Ярославля получат сертификаты на покупку квартир
В канун Нового года ярославец зарезал своего близнеца
В Ярославле застрявшая на путях иномарка перекрыла движение трамваев
В Ярославской области пьяный покупатель вытащил из кассы почти 30 тысяч рублей
В Ярославле цыгане разобрали по бревнам целый дом: семейство построило его незаконно
В Рыбинске нашли еду из будущего
Ярославский Ёлкомобиль заберёт у жителей новогодние ёлочки и отвезёт в зоопарк
Ушел из жизни известный ярославский художник Юрий Казаков
Страшное ДТП в Ярославле: пострадали пятеро
В Ярославской области в многоквартирном доме в полночь загорелась постель