В Ярославле застрявшая на путях иномарка перекрыла движение трамваев

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:28:06+03:00

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В Ярославле 9 января около 9 часов утра иномарка перекрыла движение трамваев. Машина застряла прямо на трамвайных рельсах на улице Чкалова, в районе Юбилейного парка.

- Трамваи №5 и 6, двигающиеся по маршруту из Брагино, не могли проехать мимо автомобиля, - сообщили в Яргорэлектротрансе. - Они доезжали до улицы Свердлова и только там могли развернуться.

Аварию устранили быстро. Уже к 10 часам утра транспорт ходил в штатном режиме.

Напомним, пятеро человек пострадали в серьезном ДТП в Дзержинском районе Ярославля.