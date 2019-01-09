В Ярославской области пьяный покупатель вытащил из кассы почти 30 тысяч рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:14:42+03:00

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Накануне нового года в одной из торговых точек в Переславле произошло ЧП. В магазин зашёл 28-летний мужчина. Он был навеселе, а когда оказался в торговом зале, заметил, что касса приоткрыта. Продавщицы на месте не оказалось, это и подтолкнуло подвыпившего покупателя украсть деньги. Он перегнулся через прилавок и вытащил 29400 рублей. Женщина вернулась, увидела пьяного мужчину и попросила его покинуть помещение. Только когда он ушёл, сотрудница заметила, что денег в кассе уже нет. Продавщица обратилась в полицию.

Полицейские посмотрели записи с камеры видеонаблюдения, а потом установили личность подозреваемого. Оказалось, что воришка нигде не работает, а ранее был судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью возместил нанесённый магазину ущерб.