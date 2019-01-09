В Рыбинске нашли еду из будущего

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:52:29+03:00

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В одном из продуктовых магазинов Рыбинска покупатели нашли еду будущего. И, к сожалению, дело далеко не в том, что она супер-полезная, энергетическая и экологическая. Посетители сфотографировали хлебобулочные изделия, дата производства которых числилась следующим днем.

- Все таки она существует! Машина времени! - комментируют фотографии в социальных сетях.

Однако, нашлись и те, кто осудил автора снимков. Люди пишут, что это уже ни для кого не секрет, что производители часто штампуют дату производства, делая скидку на транспортировку и короткие сроки хранения.