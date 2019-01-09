2019-01-09T10:46:27+03:00
Общество

Ярославский Ёлкомобиль заберёт у жителей новогодние ёлочки и отвезёт в зоопарк

Акция пройдёт 19 января утром с 10 до 12 часов
Екатерина РЯБЦЕВА
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А в следующем году вы можете и вовсе сделать такую елку, чтобы не вредить хвойным красавицамА в следующем году вы можете и вовсе сделать такую елку, чтобы не вредить хвойным красавицамФото: Роман Рыжиков
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19 января ярославцы смогут сдать свои новогодние деревья в пункты приёма, а специальный Ёлкомобиль отвезёт сосны и ёлочки в Ярославский зоопарк. Акция организована для того, чтобы с пользой переработать хвойные красавицы. Из деревьев сотрудники зоопарка сделают живую изгородь и подстилку в вольерах, а хвоя может стать отличной добавкой к корму.

Такая интересная акция проходит не только в Ярославле. Например, в Санкт-Петербурге в 2018 году организовали 20 точек и за 2 часа собрали 2600 хвойных растений. В этом году не отстаёт и столица: в Москве планируют открыть 470 пунктов приёма.

В нашем городе пока известно о 6-ти местах, где будет курсировать Ёлкомобиль. Во Фрунзенском районе это двор усадьбы Коковцовых на улице Пригородной, 24 и на площадке на улице 9-Железнодорожной, 15 (рядом с Аквапарком). Жители Кировского района смогут принести ёлки во двор штаба Алексея Навального на улице Чайковского, 8а. В Ленинском районе Ёлкомобиль остановится во дворе юннатского центра «Радуга» на улице Юности, 18А. Заволжский район принимает новогодних красавиц на площадке перед частным домом на улице Лунной, 28.

Ёлкомобиль будет забирать деревья и отвозить их в Ярославский зоопарк в течение дня

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