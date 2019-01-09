2019-01-09T10:11:49+03:00
Общество

Ушел из жизни известный ярославский художник Юрий Казаков

Юрий Казаков скончался 7 января 2019 года на 67-м году жизни
Мария Соколова
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Ушел из жизни известный ярославский художник Юрий Казаков. Фото Лариса Сахарова/FacebookУшел из жизни известный ярославский художник Юрий Казаков. Фото Лариса Сахарова/Facebook
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«Не стало хорошего художника, заядлого туриста, замечательного, компанейского человека Юры Казакова. Он был болен, но отчаянно боролся с недугом, и иногда казалось, что вот-вот и перевес сил будет на нашей стороне...Не случилось, - написала на своей странице в Фейсбук Лариса Сахарова. - Юра Казаков был не просто талантливый, отзывчивый на любое проявление красоты художник - он был готов на любое «айда с нами», если предполагалось какое-то хорошее дело. Вот задумали как-то в Ярославском музее-заповеднике проект –«Рисуем собор вместе», и первый, кто откликнулся на идею, конечно, был Юра Казаков. Он легко шел на контакт, с радостью давал интервью, неизменно говоря не столько о себе, сколько о своем драгоценном детище - Ярославском пленэрном центре, и восторгаясь товарищами по палитре. Мне будет не хватать его…»

Отпевание Юрия Казакова состоится утром 10 января в Федоровском соборе в Ярославле, сообщили в региональном отделении Союза художников России.

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