В Ярославской области в многоквартирном доме в полночь загорелась постель

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:21:18+03:00

В Рыбинске в многоквартирном доме загорелась постель. Фото ГУ МЧС по ЯО.

ЧС случилась в ночь с 8 на 9 января

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Ровно в одну минуту после наступления полночи в оперативную дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в Рыбинске на проспекте Серова, дом 6. Горела квартира №46.

В тушении пожара участвовали 14 огнеборцев и 4 машины спецтехники. За 10 минут возгорание было локализовано, еще через 2 минуты объявлено о его полной ликвидации.

В результате возникшего пожара полностью уничтожены постельные принадлежности, пострадавших, к счастью, нет.