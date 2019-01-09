Невероятная победа «Буревестника»

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:48:11+03:00

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После пятиматчевой победной серии «Буревестника», которая началась в декабре, поневоле было предчувствие, что команде Михаила Терехова по силам обыграть и такого грозного соперника, как «Самара» из одноименного города. Перед приездом в Ярославль «Самара» прочно расположилась на 2-м месте, испытав горечь поражений лишь в трех матчах из 17 сыгранных. Однако яростный характер ярославской «Бури» в последних играх давал повод для смелых прогнозов в пушкинском стиле – «Буря» мглой «Самару» кроет...». И надо же! Эти нескромные надежды реализовались, да еще в каком стиле!

Для опасений за исход игры у тренеров «Бури» были основания. В прошлой игре с ЦСКА получил повреждение голеностопа Павел Кольцов, один из ключевых конструкторов игры команды. Но Павел появился на паркете, хотя потом уже выяснилось, что играл он под уколами, сбивающими боль. Тем не менее, свой вклад в победу Кольцов внес, даже не особо поражая кольцо «Самары».

В начале игры очень ярко сыграл Владимир Белов, ухитрившийся под вой сирены об окончании четверти поразить цель и сделать отрыв в счете весомее. Но вторая четверть показала, что у «Самары» есть свои козыри, с которыми они выровняли положение к большому перерыву. У гостей прилично получались броски из-за дуги, с чем наши парни не всегда справлялись. И все же ключевые события произошли в последней четверти, когда гости впервые смогли повести в счете. К тому же, у ярославцев просто казусно оказалось огромное число потерь мяча порой на ровном месте. Более двадцати раз «Буря» буквально дарила мяч соперникам.

И все же за 45 секунд до конца невероятный по позиции бросок из-за дуги удается Антону Агееву – 72:72. «Самара» берет тайм-аут и снова вырывается вперед – 72:74. У «Бури» на атаку остается 17 секунд. Гости отчаянно прессингуют, но их накрывает «Буря». Дальний бросок Андрея Черныша неточен, но подбор Агеева, пас на Виктора Кашина, который кладет «трёху» в кольцо – 75:74. На табло остаток времени – 0,5 сек! «Буря» аккуратно, чтобы не сфолить, пресекает атаку гостей. Фантастичная победа «Бури».. Такой баскетбол не забывается.

«Буревестник» - «Самара» - 75 : 74(21:16, 19:22, 17:17, 18:19)