2019-01-08T22:17:08+03:00
Спорт

Победное меньшинство от Степана Санникова

Единственный гол в ворота ЦСКА, забитый Санниковым при игре в меньшинстве, принес победу "Ярославскому бронепоезду"
Виктор Поляк
Поделиться:
Изменить размер текста:

Игра против бесспорного лидера "регулярки" КХЛ имела для команды Дмитрия Квартального принципиальное значение еще и потому, что наш наставник много лет провел в ЦСКА. Но все же турнирная ситуация значила куда больше.

"Локомотив" еще имеет шанс отбить у финского "Йокерита" 3-ю позицию перед плей-офф. Надо лишь не терять очки. А также нужно отработать систему игр на вылет, где главное - стиснуть зубы и терпеть. Вот с армейцами игра как раз пошла в таком ключе. Соперники никому буквально не давали даже дышать. Любой завладевший шайбой тут же ощущал на себе груз опеки. Острых моментов почти не было. И все решилось во 2-м периоде.

Сначала ярославским болельщикам пришлось пережить несколько тревожных минут, когда шайба оказалась в воротах нашего кипера Коновалова. Однако судей попросили посмотреть "кино". Затяжной просмотр видео принес вердикт - шайба забита рукой, гола нет. Едва "Арена-2000" успела порадоваться, новая беда - у нас удаление, за ошибки на выбрасывании. Но эта беда обернулась улыбкой Фортуны.

Едва вбросили в нашей зоне шайбу, как ее перехватил Степан Санников и умчался на ворота ЦСКА. Фантастичный поворот событий! Получив перевес в счете, наши парни мертвой хваткой вцепились за его удержание, в чем и преуспели. Острых моментов сами почти не создали, но у себя провалов не допустили. Важная победа нашего "бронепоезда", сумевшего дважды в сезоне переиграть лидера.

"Локомотив" - ЦСКА - 1:0(0:0;1:0;0:0).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто» прибыл на матч ярославского «Локомотива» против ЦСКА
Ярославские ребята стали участниками квеста «Елка Победы» в столичном музее
В Ярославле в серьезной аварии разбит «Мерседес», повреждена машина ДПС и столб
В Ярославле накануне Рождества нашли женщину, потерявшуюся в прошлом году
Рождество пришло в Ярославскую область с морозами
В Ярославле ночью бульдозерами снесли стены школы, где училась первая женщина-космонавт
В ярославском детском доме испекли рождественские пироги для судебных приставов
В Рыбинске вандалы поломали кормушки для белок в Волжском парке
Руководители ярославской полиции почтили память погибших в Грозном СОБРовцев
Пожар под Рыбинском: в Стерлядево полыхала баня
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил православных с Рождеством
Ярославские полицейские защитили православных в рождественскую ночь
«Локомотив» на пределе сил выжал дома победу над аутсайдером
В Яковлевском храме накормили ярославских бездомных и малоимущих
Есть пострадавшие: в Рыбинске сбили человека
Легендарная победа: в Ярославле прошел финал "Студеного льда"
Более 200 маленьких ярославцев побегали наперегонки на лыжах под Рождество