Победное меньшинство от Степана Санникова

8 Янв. 2019 2019-01-08T22:17:08+03:00

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Игра против бесспорного лидера "регулярки" КХЛ имела для команды Дмитрия Квартального принципиальное значение еще и потому, что наш наставник много лет провел в ЦСКА. Но все же турнирная ситуация значила куда больше.

"Локомотив" еще имеет шанс отбить у финского "Йокерита" 3-ю позицию перед плей-офф. Надо лишь не терять очки. А также нужно отработать систему игр на вылет, где главное - стиснуть зубы и терпеть. Вот с армейцами игра как раз пошла в таком ключе. Соперники никому буквально не давали даже дышать. Любой завладевший шайбой тут же ощущал на себе груз опеки. Острых моментов почти не было. И все решилось во 2-м периоде.

Сначала ярославским болельщикам пришлось пережить несколько тревожных минут, когда шайба оказалась в воротах нашего кипера Коновалова. Однако судей попросили посмотреть "кино". Затяжной просмотр видео принес вердикт - шайба забита рукой, гола нет. Едва "Арена-2000" успела порадоваться, новая беда - у нас удаление, за ошибки на выбрасывании. Но эта беда обернулась улыбкой Фортуны.

Едва вбросили в нашей зоне шайбу, как ее перехватил Степан Санников и умчался на ворота ЦСКА. Фантастичный поворот событий! Получив перевес в счете, наши парни мертвой хваткой вцепились за его удержание, в чем и преуспели. Острых моментов сами почти не создали, но у себя провалов не допустили. Важная победа нашего "бронепоезда", сумевшего дважды в сезоне переиграть лидера.

"Локомотив" - ЦСКА - 1:0(0:0;1:0;0:0).